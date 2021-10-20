روسيا تعلن أنها بصدد إرسال مساعدات إلى أفغانستان ومن المبكر الحديث عن الاعتراف بـ”طالبان” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 11:04
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وكالة سانا: 14 شهيدا و3 جرحى في تفجيرين ارهابيين استهدفا حافلة مبيت عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق
وكالة سانا: وحدات الهندسة تفكك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع في التفجير الارهابي بدمشق
وزير الداخلية السورية: سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير الباص المبيت في دمشق أينما كانوا
انعقاد الدورة الـ 35 من مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران تحت عنوان "الوحدة الإسلامية وتجنب الفرقة في العالم الإسلامي"
الأمين العام لحزب الله خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية: جهود بذلت في التقريب بين المسلمين منذ انتصار الثورة الاسلامية
السيد نصرالله: ما تم تأسيسه قبل الربيع العربي من جهود فكرية استطاعت أن توجد قاعدة متماسكة وخصوصاً بين السنة والشيعة
السيد نصرالله: تجاوزنا هذه المرحلة التي كانت تهدد بحروب طائفية بعون الله وبالوعي وبحضور الناس الصادقين ودماء الشهداء
السيد نصرالله: المؤامرة ما زالت مستمرة والجهد الاميركي ايضا موجود وهذا يتطلب منا جميعاً أن نخطط للوصول إلى الهدف المنشود
السيد نصرالله: يجب أن نؤسس على ما مضى ونستفيد من التجارب السابقة ونتخلى عن الأعمال التي لم يكن لها جدوى
السيد نصرالله: نحن دائماً في دائرة الاستهداف وأخطر ما نستهدف فيه هو هذا التقارب والتعاون وعندما اتحدنا صنعنا انتصارات
السيد نصرالله: يجب التأسيس على ما مضى واعتبار هذا الامر من الاولويات الكبرى على مستوى الأمة لاحباط مؤامرات العدو
الجيش اللبناني: دهم مجمع سكني في ببنين بعد رصده عددا من المسلحين الذين شاركوا في إشكال وادي الجاموس
أسعار المحروقات في لبنان تسجل ارتفاعاً اضافيا:ً بنزين 95 أوكتان 302700 ليرة، بنزين 98 أوكتان 312700 ليرة
وسائل إعلام أفغانية: انفجار ضخم في العاصمة كابل وأنباء عن سقوط ضحايا
أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري مع دول إفريقيا
الخارجية البريطانية: وزيرة الخارجية ستزور السعودية وقطر هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية مع الخليج
كوريا الشمالية تعلن أنّها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ بالستي "من طراز جديد" من غواصة
مجلس الأمن يناقش إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية اليوم بناء على طلب من أيرلندا وبريطانيا
البرازيل تسجل 12969 إصابة بفيروس كورونا و390 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
دعوة من نائب برازيلي لاتهام الرئيس البرازيلي بالقتل بسبب أخطاء التعامل مع كورونا
وزير الداخلية السورية: سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير الباص المبيت في دمشق أينما كانوا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا تحث طالبان على تأمين شمولية الحكومة الأفغانية
الأمم المتحدة: تسارع ظاهرة الاحترار المناخي يهدد أكثر من 100 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في إفريقيا
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب فجرا بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غرب تركيا
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
روسيا تعلن أنها بصدد إرسال مساعدات إلى أفغانستان ومن المبكر الحديث عن الاعتراف بـ”طالبان”
منذ 23 mins
20 October، 2021
أفغانستان
روسيا
طالبان
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