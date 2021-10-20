بوريل: لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء، إنه “لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية”.

وجاء تصريح بوريل أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في مقره بمدينة سترازبورغ الفرنسية.

وأضاف: “من الضروري لمستقبل البلد (تونس) ولمصداقيته الداخلية والدولية، أن يقوم الرئيس (قيس سعيد) والسلطات التونسية، على جميع المستويات، بإعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملين، ومن ضمنها أعمال البرلمان”.

ويوم الاثنين، صرح بوريل في مؤتمر صحفي بأنه تحادث قبل أيام مع الرئيس قيس سعيد، لافتا إلى أنه شدد خلال اتصاله الهاتفي مع سعيد على “أهمية المحافظة على مكتسبات الديمقراطية” في تونس، و”احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان العودة الطبيعية للحياة المؤسساتية”.

وكان سعيد علق في تموز/يوليو الماضي صلاحيات البرلمان لمدة شهر، ثم أصدر أمرا رئاسيا بعد ذلك ينص على أن هذا التعليق لأجل غير محدد.

المصدر: وكالات