قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان فلسطينيين بالقرب من باب العامود بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة شبان فلسطينيين بالقرب من باب العامود في القدس المحتلة.

وأفادت شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان عند باب العامود، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في منطقة باب العامود، فيما قمعت شرطة الاحتلال الشبان وأطلقت قنابل الصوت والغاز بين الأهالي المحتفلين بذكرى المولد النبوي.

وارتكب جيش الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن أيلول/سبتمبر من العام المنصرم 2020، وفق تقرير فلسطيني محلي.

وأحصى التقرير (11) اعتداءً استيطانيًّا تنوعت ما بين سلب وتجريف أراض وشق طرق والتصديق على بناء وحدات استيطانية.

المصدر: فلسطين اليوم