عطايا: المقاومة جاهزة لخوض معركة مع الاحتلال لحماية الأسرى

أوضح ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، اليوم الثلاثاء، أن اضراب الأسرى عن الطعام داخل المعتقلات “الإسرائيلية” هو عملية تحشيد للشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل العمل على تحريرهم والتخلص من الهمجة الصهيونية عبر إشعال انتفاضة جديد، مؤكدًا أن المقاومة على جهوزية تامة لخوض معركة في مواجهة الاحتلال لحماية الأسرى كما خاضتها في معركة سيف القدس للدفاع عن المسجد الأقصى.

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان حول استمرار إضراب أسرى الجهاد الإسلامي عن الطعام لليوم السابع على التوالي إن “ما يجري في سجون الاحتلال معركة حقيقية يقودها أسرى الجهاد الإسلامي”.

وأضاف كل الخيارات مفتوحة أمام الحركة وهو ما أكده الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة.

وشدّد عطايا، على أن تهديد وتحذير الأمين العام النخالة يرسي قاعدة جديدة من قواعد الاشتباك ومعادلة قوة تصنعها اليوم الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة عنوانها “حماية الأسرى”..

كما وأوضح عطايا: أن “الاحتلال يعمل على تجنب خوض معركة جديدة مع المقاومة لأنه لم يرمم خسائره التي مني بها خلال معركة سيف القدس وكذلك الخسائر بعد عملية انتزاع الحرية لا سيما على صعيد المعنويات والوعي الصهيوني”.

وتابع: “الأسرى العزل المجردين من السلاح وكل الوسائل الدفاعية يهزون الكيان ويضعونه بمجرد الإضراب عن الطعام، وإن إرادة الأسرى هي التي ستنتصر في النهاية تهزم العدو وستكون عاملا مساعدا مهما من أجل تحشيد كل قوى الشعب الفلسطيني والحرة في العالم لدعم قضية الأسرى وتحرير فلسطين”.

المصدر: فلسطين اليوم