الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات خلال مواجهات في باب العامود بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 17:56

الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات خلال مواجهات في باب العامود بالقدس المحتلة

منذ 55 mins 19 October، 2021
أخبار موقع المنار

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