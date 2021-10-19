الرئيس بري عن الكوتا النسائية: تقدمنا منذ 3 سنوات باقتراح بنسبة 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 14:36

الرئيس بري عن الكوتا النسائية: تقدمنا منذ 3 سنوات باقتراح بنسبة 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم

منذ 1 ساعة 19 October، 2021
نبيه بري
لبنان

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال مداخلة له في موضوع الكوتا النسائيه، “كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات بإقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، على اساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى الدولة المدنية، وكان بالامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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