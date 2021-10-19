النائب جبران باسيل : لا أفهم الاعتراض على “الميغاسنتر” رغم أنّها تسهّل العمليّة الانتخابية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 14:36
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المجلس النيابي اللبناني يقر إجراء الانتخابات النيابية في 27 اذار المقبل
مجلس النواب يقر تشريع تصويت المغتربين للنواب 128
الرئيس ميقاتي خلال الجلسة : سنقوم بكل جهدنا لإجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب
باسيل: هناك كمائن توضع امام العملية الانتخابية منها تقريب موعد الانتخابات الى 27 آذار
باسيل: لن نسكت عن التلاعب السياسي بموضوع اقتراع المغتربين وسنطعن به
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر: 227 اصابة جديدة بكورونا هذا الاسبوع في بعلبك وادعو للتقيد بإجراءات الوقاية
السيد ابراهيم رئيسي في افتتاح الدورة الـ35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية: نرى أن الوحدة هي الحل والعدو يبحث عن عدم الاستقرار
السيد رئيسي: يجب أن تحظى القضية الفلسطينية بأولوية دائمة في العالم الإسلامي
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نهضة الأمة وتحقيق وحدتها سيبقى مرتبطا بتحرير القدس وفلسطين
قمة ثلاثية جديدة بين مصر وقبرص واليونان لتقيم الجولات السابقة
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن قال إن بلاده ملتزمة بتعزيز قدرة أوكرانيا على إحتواء ما سماه "العدوان الروسي"
الكرملين: روسيا لا ترى أي تهديد فيما يتعلق بتقارير حول اختبار الصين لأسلحة فرط صوتية
رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد
الجيش الأميركي دان التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية: تزعزع الاستقرار
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب فجرا بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غرب تركيا
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
السيد نصرالله: نحن معنيون في معرفة حقيقة انفجار المرفأ لأن هناك 200 شهيد وآلاف الجرحى ولا يمكنني القول أن ليس لي علاقة
السيد نصرالله: عندما نرى أن مسار التحقيق ذاهب الى مكان غير الحقيقة وغير العدالة هل يجوز لنا أن نسكت؟
المجلس النيابي اللبناني يقر إجراء الانتخابات النيابية في 27 اذار المقبل
مجلس النواب يقر تشريع تصويت المغتربين للنواب 128
الرئيس ميقاتي خلال الجلسة : سنقوم بكل جهدنا لإجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب
السيد ابراهيم رئيسي في افتتاح الدورة الـ35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية: نرى أن الوحدة هي الحل والعدو يبحث عن عدم الاستقرار
السيد رئيسي: يجب أن تحظى القضية الفلسطينية بأولوية دائمة في العالم الإسلامي
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نهضة الأمة وتحقيق وحدتها سيبقى مرتبطا بتحرير القدس وفلسطين
صحيفة لوفيغارو: ماكرون يعتزم الإعلان عن تشييد 6 مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط
رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد
الجيش الأميركي دان التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية: تزعزع الاستقرار
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب فجرا بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غرب تركيا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
النائب جبران باسيل : لا أفهم الاعتراض على “الميغاسنتر” رغم أنّها تسهّل العمليّة الانتخابية
منذ 1 ساعة
19 October، 2021
الانتخابات النيابية
جبران باسيل ا
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