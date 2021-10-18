السيد نصرالله: أكبر تهديد لأنه تحالف مع داعش والنصرة ومن سماهم المعارضة في سوريا وانا أريد أن اسأل لو أن هؤلاء نجحوا وسيطروا على سوريا أين كان المسيحيون في سوريا؟ أنا أريد أن اجاوب ما كان بقي مسيحي في سوريا ولا كنيسة ولا بطريرك ولا مطران – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصرالله: أكبر تهديد لأنه تحالف مع داعش والنصرة ومن سماهم المعارضة في سوريا وانا أريد أن اسأل لو أن هؤلاء نجحوا وسيطروا على سوريا أين كان المسيحيون في سوريا؟ أنا أريد أن اجاوب ما كان بقي مسيحي في سوريا ولا كنيسة ولا بطريرك ولا مطران