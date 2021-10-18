ألمانيا: قرار روسيا وقف عمل بعثتها لدى الناتو سيضر بالعلاقات كثيرا

اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن قرار روسيا بوقف عمل بعثتها لدى حلف الناتو سيضر كثيرا العلاقات بين الطرفين.

وقال ماس، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “هذا يجعل الأمور أكثر صعوبة وهي لقد كانت صعبة للتو. كانت ألمانيا تسعى، في إطار الناتو، إلى وجود حوار مع روسيا.

وأشار ماس إلى أن روسيا أبدت سابقا رغبة في التحدث، مصرحا: “علينا الاعتراف أكثر فأكثر بأن روسيا يبدو أنها لم تعد ترغب في ذلك”.

وتابع وزير الخارجية الألماني: “هذا القرار الذي تم اتخاذه في موسكو يثير أكثر من أسف… إنه سيضر بالعلاقات بشكل ملموس”.

المصدر: وكالة رويترز