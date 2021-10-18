مشاركة أكثر من 40 سفينة في تدريبات عسكرية ضخمة في القرم الروسية

شاركت أكثر من 40 سفينة، بما فيها الطراد “موسكفا”، هو السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، في تدريبات عسكرية ضخمة بشبه جزيرة القرم، حسبما أفاد الأسطول في بيان صحفي.

أشار البيان إلى أن التدريبات المشتركة بين طواقم الأسطول وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية جرت في ميدان “أوبوك” في القرم، حيث تدربت القوات الساحلية للبحرية الروسية على الدفاع عن جزء من شواطئ شبه الجزيرة الروسية من مجموعات تخريبية والتصدي لفرق اقتحام وقوات يتم إنزالها من سفن العدو.

وأشار البيان أن التدريبات تجري في إطار اختبار جاهزية القوات تحت قياد قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية، ألكسندر دفورنيكوف.

وذكر أسطول البحر الأسود أن التدريبات تجري بمشاركة حوالي 8 آلاف جندي ونحو 350 قطعة من الأسلحة والآليات العسكرية.

المصدر: روسيا اليوم