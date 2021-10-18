الرأي العام العربي والتطبيع.. ماذا قال استطلاعكم؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2021 - 14:54

الرأي العام العربي والتطبيع.. ماذا قال استطلاعكم؟

منذ 24 mins 18 October، 2021
استطلاع رأي
العالم العربي

طرح موقع المنار استطلاع رأي حول نظرة الرأي العام لدى الشعوب العربية لموضوع التطبيع ، وجاءت النتائج كالتالي:

هل تعتقدون ان معظم الرأي الشعبي العربي رافض لنهج التطبيع مع كيان الاحتلال؟

نعم (81%)
كلا (15%)
لا اعلم (4%)

عدد المشاركين: 4481

تعتقد الغالبية العظمى من المستطلعين ان الراي العام العربي يرفض نهج تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الذي ترتكبه بعض الدول العربية . يبدو ان هناك قناعة بأن معظم الشعوب العربية او غالبيتها الساحقة لا تقبل ولا تسير بسياسة بعض الانظمة العربية الحاكمة بسياسة التطبيع وتبييض صفحة الاحتلال، رغم كل الحملات والمحاولات او حتى الضغوط على الشعوب، وبذلك سيبقى هذا النهج لدى بعض الانظمة مجرد تعاط سلطوي لا ولن يمتد الى قناعات الشعوب.

 

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