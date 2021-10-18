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October 18 2021 - 01:20

وزارة الخارجية السعودية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

منذ 2 ساعة 17 October، 2021
الخارجية السعودية
السعودية - عربي وإقليمي

اعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان انه ” نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناءً على قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 5 / 10 / 1442 هـ بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان، فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، كما تود وزارة الخارجية من كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم”.

منع السفر الى لبنان

المصدر: وكالة الانباء السعودية (واس)

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