مستوطنون يعتدون على الشاب الفلسطيني حسن صبحي من بلدة بيت صفافا بالقدس (اذاعة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 20:50

مستوطنون يعتدون على الشاب الفلسطيني حسن صبحي من بلدة بيت صفافا بالقدس (اذاعة الاقصى)

منذ 2 ساعة 17 October، 2021
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