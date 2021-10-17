الوزير بوشكيان: لبنان ليس متروكاً ونثق بقدرته على النهوض الاقتصادي

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن” لنا ملء الثقة بمستقبل لبنان ونهوضه وتعافيه الاقتصادي، وعودة الازدهار والبحبوحة إلى شعبه، والاستقرار والطمأنينة إلى ربوعه”.

وقال في موقف له اليوم:” هناك مؤشّرات عدّة يمكن التأسيس عليها ليبقى اللبنانيون متفائلين. ولبنان في أحلك الظروف، لم يكن متروكاً. بقي أبناؤه في الاغتراب السند الأكبر والداعم الأوّل، وما زالوا متمسّكين بابقاء لبنان مترابطاُ بجناحيه المقيم والمهاجر. وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية والمالية والنقدية، حافظت المؤسسات على وتيرة مقبولة من النشاط والانتاج. وإن تعثّر الهيكل الاقتصادي، فهو لم ولن يسقط. فالقطاع الخاص في لبنان قائم بنسبة عالية جدّاً على المؤسسات العائلية، التي لا يمكن أن تفرّط بالإرث والتقليد والشهرة والتنافسية”.

وأضاف:” ذكرت الأسبوع الماضي وجود مستثمرين كبار باشروا ببناء مصانع في قطاع الدواء وغيره، كما رحّبت بمجيء اللبناني الأصل المخترع للعبة نينتندو كلود قمير الذي انخرط أيضاً بالتأسيس لمشروع في قطاع الصناعات الغذائية في البقاع”.

واعتبر أن”هذه المؤشّرات الايجابية أضيف عليها موقف جريء لرجال الأعمال الاماراتي خلف الحبتور صاحب أكثر من مشروع سياحي في لبنان. وقد كشف عن بدء الدراسات لاقامة مشروع ضخم في منطقة الجمهور سوف يوظّف 1500 شخص. وهذا الأمر ليس بالغريب عن الحبتور الذي عمل في أصعب الظروف في لبنان، وهو مؤمن بنهضة لبنان”.

ودعا رجال الأعمال والمتموّلين والمستثمرين والمبادرين اللبنانيين والعرب والاجانب الى “القدوم الى لبنان حيث البيئة مؤاتية للاستثمار. فلبنان فريد بموقعه وطبيعته ومقدّراته البشرية”.

المصدر: مواقع