مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 16-10-2021

مجرمٌ على الطيونة، متحدثٌ رسميٌ باسمِ قاضي التحقيقِ على المرفأ، وتسألونَ عن الحقيقةِ وتتحدثونَ عن الارتياب؟.

هو الزمنُ الذي لن يعودَ الى الوراءِ واِن اشتبهَ البعضُ مَزهوّاً كمصاصي الدماءِ حينما اشتمُّوا رائحةَ الدمِ الذي غَدروهُ غِيلة. وعلى غُلوِّهِم فانَ مشكلتَهم انهم وامثالَهم ومشغِّليهم يُعيدونَ التجاربَ نفسَها وبالادواتِ ذاتِها ويتوقعونَ نتيجةً مختلفة.. فللمتخلفينَ وطنياً وسياسياً اُنظروا الى تاريخِكم، هل اَحسنتُم الحساباتِ يوماً؟ وهل رَبحتُم يوماً معركة؟

مقتنصاً موقفَ اهلِ المقاومةِ من الثنائي الوطني المدافعِ عن السلمِ الاهلي والمطفئِ للفتنةِ ولو بدماءِ ابنائه، بنى رئيسُ حزبِ القوات سمير جعجع بطولاتٍ وهميةً وعَراضاتٍ سياسية، متطاولاً على دماءِ شهداءِ الغدرِ وعلى رئيسِ الجمهوريةِ ومتحدثاً باسمِ قاضي التحقيقِ الساقطِ باولِ طلقةِ قنصٍ من سفاحي القواتِ ومنبرِ رئيسِهم..

ولكي لا تُخطئوا الحساباتِ مجدداً فانَ المقاومةَ لن تنجرَّ الى فتنةٍ مذهبيةٍ ولا الى حربٍ اهليةٍ لكنها لن تتركَ دماءَ شهدائِها تذهبُ هدراً والايامُ ستشهد. هذا ما أكدتهُ مواقفُ حزبِ الل وحركةِ امل بالامس، اما ما سيقولُه سيدُ المقاومةِ سماحةُ السيد حسن نصرالله عندَ الثامنةِ والنصفِ من مساءِ الاثنينِ المقبل، فسيكونُ فصلَ الخطاب..

وللاطلاعِ على ما كانت عليه الامورُ يومَ الكمينِ المشؤومِ عُقدَ اجتماعٌ ضمَ رئيسَ الحكومةِ نجيب ميقاتي مع وزيرِ العدل هنري خوري ورئيسِ مجلسِ القضاء الاعلى سهيل عبود والنائبِ العام التمييزي غسان عويدات، وشددَ الرئيسُ ميقاتي خلال الاجتماعِ على أنَ الملفَ الكاملَ لما حصلَ في الطيونة هو في عهدةِ الاجهزةِ الامنيةِ وباشرافِ القضاءِ المختص، معلناً أنَ الحكومةَ حريصةٌ على عدمِ التدخلِ في ايِ ملفٍ يخصُ القضاء..

وفيما خصَ التحقيقاتِ فان المعلوماتِ تحدثت عن رفعِ عددِ الموقوفينَ الذين يقودون بالدليلِ الى خيوطٍ حقيقيةٍ عن المجزرةِ المعدةِ مسبقاً، اما نتائجُها فبعهدةِ الايامِ المقبلة..

وبعهدةِ الرأيِ العامّ اصواتٌ ارتفعت من اهالٍ لشهداءِ مرفأِ بيروتَ ترفضُ الاستنسابيةَ والتسييسَ وسفكَ الدمِ باسمِ دماءِ ابنائهم، داعينَ المحققَ العدليَ طارق البيطار الى التنحي عن القضية..

المصدر: قناة المنار