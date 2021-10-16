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October 16 2021 - 15:58

مستوطنون صهاينة اعتدوا على الفلسطينيين في منطقة العطارة بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 16 October، 2021
صهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

قام مستوطنون صهاينة السبت بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في منطقة العطارة شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المواطنين حاولوا الوصول الى أراضيهم التي وضع فيها المستوطنون خزانات للمياه لسقي الأشجار التي زرعوها في منطقة العطارة المحاذية لمستوطنات (افيجال وسوسيا ومتسبي يائير) الصهيونية المقامات على أراضي المواطنين”.

ولفتت المصادر الى ان “المستوطنين هاجموا المواطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنعهم من الوصول إلى تلك الأراضي، وقاموا بإخراجهم بالقوة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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