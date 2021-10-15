قوات الاحتلال تغلق شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 21:24

قوات الاحتلال تغلق شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة (فلسطين اليوم)

منذ 51 mins 15 October، 2021
أخبار موقع المنار

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