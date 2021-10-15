إصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان

أصيب فلسطينيان بجروح والعشرات بحالات اختناق الجمعة بعد قمع قوات العدو الإسرائيلي، مسيرة بلدة كفر قدوم (بالضفة المحتلة) الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان الصهيوني.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن “قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، وأطلقت تجاههم الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق”.

وأضاف شتيوي أن “قوات الاحتلال أغلقت إحدى الطرق الفرعية المؤدية للقرية بالسواتر الترابية، بهدف إعاقة وصول المزارعين الى حقول الزيتون”.

المصدر: فلسطين اليوم