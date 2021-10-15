“هيئة علماء بيروت” استنكرت الاعتداء الارهابي في قندهار بأفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 18:20

“هيئة علماء بيروت” استنكرت الاعتداء الارهابي في قندهار بأفغانستان

منذ 1 ساعة 15 October، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

استنكرت “هيئة علماء بيروت” الاعتداء الارهابي في قندهار بأفغانستان.

وقالت الهيئة الجمعة “بالأمس القريب كانت قندوز واليوم قندهار والمجازر في اليمن مستمرة والبارحة في وضح النهار ترتكب مذبحة مهولة بحق أبرياء مسالمين عزل في بيروت”، واعتبرت أن “كل بيانات الرفض والاستنكار لم تعد تجدي نفعا من دون مواقف جادة وما لم يتحرك ما بقي من ضمير وحس إنساني في هذا العالم”.

ودعت الهيئة “السلطات الافغانية الى القيام بواجبها في حماية المواطنين ومواجهة الإرهاب الذي يبدي التصميم والمضي قدما في إغراق البلاد في بحور من الدماء بدعم صريح من الإدارة الأميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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