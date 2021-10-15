السيد صفي الدين: على الجميع في لبنان ان يعرف ويتعاطى ان في لبنان جهة وحزب يعمل لصالح الاميركي وجهات عربية وتريد اخذ البلد الى الفتنة والحرب الاهلية ويجب على الجميع ان يأخذ مواقف في هذا الشأن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 16:50
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حزب الله يشيع شهداء كمين الطيونة محمد السيد وعلي ابراهيم ومريم فرحات في روضة الحوراء زينب عليها السلام في بيروت
حزب الله يشيع شهيد كمين الغدر في الطيونة محمد جمال تامر في بلدة بنهران في الكورة
حركة أمل تشيع شهيد كمين الطيونة حسن نعمة في روضة الشهيدين في بيروت
حركة أمل وأهالي بلدة كفردان ـ الزعارير في البقاع يشيعون شهيد كمين الطيونة حسن مشيك
حركة أمل تشيع الشهيد المغدور مصطفى زبيب في بلدة النميرية الجنوبية
رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير يتفقد مكان كمين الغدر الذي نفذه مسلحو حزب القوات في منطقة الطيونة
رئاسة الجمهورية تنفي أن يكون القاضي طارق البيطار قد أبلغ الرئيس ميشال عون رغبته في التنحي عن التحقيق بانفجار المرفأ
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: لم يتم أي تواصل بين الرئيس عون والقاضي البيطار والخبر مختلق ولا أساس له من الصحة
الرئيس عون يعرض مع وزير العدل التحقيقات الجارية في أحداث الطيونة ويؤكّد ضرورة الإسراع بإنجازها لتحديد المسؤوليات
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: الدماء التي جرت على درب العدالة ستعيد الحياة لجسد وطن أريد له أن يبقى نازفاً
الشيخ علي الخطيب: أولى واجبات الدولة كشف المجرمين والمتورطين في دماء اللبنانيين ونطالب الجميع بتحمل مسؤولية وأد الفتنة
الشيخ أحمد قبلان: نحمل الحكومة مسؤولية إنقاذ البلد من فتنة البيطار وعصابات القتل العلنية المعروفة بالأسماء والانتماء
السيد علي فضل الله: نقدر لقيادتي حزب الله وحركة أمل موقفهم في عدم جر البلد إلى الفتنة ونطالب الحكومة بمعالجة الأسباب
الشيخ ماهر حمود: مسيرة المقاومة مستمرة ولن تنحرف عن هدفها الرئيسي وهو مواجهة العدو الصهيوني والاستكبار الأميركي
الشيخ ماهر عبد الرزاق: ما حدث مؤامرة خبيثة لضرب السلم الأهلي والعبث بالوحدة وتقديم خدمات للعدو الأميركي والصهيوني
الشيخ أحمد قبلان: نحمل الحكومة مسؤولية إنقاذ البلد من فتنة البيطار وعصابات القتل العلنية المعروفة بالأسماء والانتماء
السيد علي فضل الله: نقدر لقيادتي حزب الله وحركة أمل موقفهم في عدم جر البلد إلى الفتنة ونطالب الحكومة بمعالجة الأسباب
الشيخ ماهر حمود: مسيرة المقاومة مستمرة ولن تنحرف عن هدفها الرئيسي وهو مواجهة العدو الصهيوني والاستكبار الأميركي
حركة التوحيد الإسلامي: نطالب بمحاسبة من نفذ وخطط وحرض لمجزرة الطيونة التي غايتها ضرب السلم الأهلي والعيش المشترك
الخارجية الإيرانية: نعرب عن أسفنا لإطلاق النار على المحتجين السلميين في لبنان وندعو لتحديد ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة
الخارجية الروسية: ندعو السياسيين اللبنانيين إلى ضبط النفس والعمل البناء على أساس الاحترام المتبادل ومن دون تدخل خارجي
وزير الطاقة وليد فياض يبحث مع سفير العراق موضوع الفيول العراقي وكيفية تسريع عملية نقله إلى لبنان وإمكانية زيادة كمياته
الجيش اللبناني يعثر على الطائرة التي سقطت قبالة حالات قبل يومين وينتشل جثة الضحيتين اللتين كانتا على متنها
استشهاد 32 شخصاً على الأقل وإصابة 53 بجروح في انفجارات وقعت أثناء صلاة الجمعة في مسجد في قندهار جنوب أفغانستان
مسيرة حاشدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة نصرة للأسرى وبمناسبة ذكرى صفقة وفاء الأحرار
خفر السواحل الإسباني: العثور على جثث 4 مهاجرين قبالة جنوب البلاد والبحث جار عن 21 مفقوداً
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
السيد صفي الدين: على الجميع في لبنان ان يعرف ويتعاطى ان في لبنان جهة وحزب يعمل لصالح الاميركي وجهات عربية وتريد اخذ البلد الى الفتنة والحرب الاهلية ويجب على الجميع ان يأخذ مواقف في هذا الشأن
منذ 36 mins
15 October، 2021
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