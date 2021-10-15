السيد صفي الدين: على الجميع في لبنان ان يعرف ويتعاطى ان في لبنان جهة وحزب يعمل لصالح الاميركي وجهات عربية وتريد اخذ البلد الى الفتنة والحرب الاهلية ويجب على الجميع ان يأخذ مواقف في هذا الشأن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 16:50

السيد صفي الدين: على الجميع في لبنان ان يعرف ويتعاطى ان في لبنان جهة وحزب يعمل لصالح الاميركي وجهات عربية وتريد اخذ البلد الى الفتنة والحرب الاهلية ويجب على الجميع ان يأخذ مواقف في هذا الشأن

منذ 36 mins 15 October، 2021
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