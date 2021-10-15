السيد صفي الدين: الاجهزة الامنية والقضائية عليها تحمل المسؤولية وجلب المجرمين الى العدالة وإن أي تلكؤ في هذا الامر سنعتبره شراكة بسفك هذه الدماء البريئة وسنتابع الموضوع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2021 - 16:50

السيد صفي الدين: الاجهزة الامنية والقضائية عليها تحمل المسؤولية وجلب المجرمين الى العدالة وإن أي تلكؤ في هذا الامر سنعتبره شراكة بسفك هذه الدماء البريئة وسنتابع الموضوع

منذ 37 mins 15 October، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة