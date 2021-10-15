السيد صفي الدين: المشهد الذي شاهدنا بالامس هو حلقة من الحلقات التي تديرها الولايات المتحدة الاميركية ويمولها بعض العرب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 16:50

السيد صفي الدين: المشهد الذي شاهدنا بالامس هو حلقة من الحلقات التي تديرها الولايات المتحدة الاميركية ويمولها بعض العرب

منذ 45 mins 15 October، 2021
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