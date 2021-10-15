بوتين: الوضع في أفغانستان يثير القلق ويحمل مخاطر لمنطقة آسيا الوسطى ككل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أن “الوضع في أفغانستان يثير القلق ويحمل مخاطر لمنطقة آسيا الوسطى وبلدان رابطة الدول المستقلة جميعها”. وقال بوتين، خلال جلسة مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة، “الوضع في أفغانستان يثير القلق، ويحمل مخاطر لمنطقة آسيا الوسطى وجميع بلدان رابطة الدول المستقلة، على الرغم من أن بعض البلدان تبدو في معزل عن هذه المنطقة. في الوقت نفسه، الوضع يتطلب تكثيف الجهود المشتركة، لا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات”.

وأوضح الرئيس الروسي، أن هناك نحو ألفي إرهابي تابعين لتنظيم “داعش” يتواجدون في أفغانستان، مشيراً إلى أنهم يخططون لنشر نفوذهم في بلدان آسيا الوسطى والأقاليم الروسية، معولين على إشعال الصراعات العرقية.

وقال بوتين بهذا الصدد “وفقا لبياناتنا، فإن عدد عناصر تنظيم “داعش في شمال أفغانستان يبلغ نحو ألفي شخص، يخطط قادة هؤلاء لنشر نفوذهم في دول آسيا الوسطى والأقاليم الروسية، وهم يراهنون على إشعال الصراعات العرقية والكراهية الدينية”. وأضاف الرئيس أن “الإرهابيين يحاولون التسلل إلى أراضي رابطة الدول المستقلة بما في ذلك وتحت ستار اللاجئين”.

هذا وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، عن قلق موسكو إزاء نشاط تنظيم “داعش” في أفغانستان، مشيرة إلى تعويل بلادها على تصدي حركة طالبان لإرهابيي هذا التنظيم كما وعدت من قبل، وبدون دعم خارجي.

المصدر: سبوتنيك