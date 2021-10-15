الطقس في لبنان.. طقس خريفي مستقر

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا السبت قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الأحد حيث يتحول إلى متقلب وماطر تحت تأثير المنخفض المتمركز غرب تركيا(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول ليلا إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع أن تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 33 درجة. فوق الجبال من 16 الى 28 درجة. في الداخل من 15 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و55%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام