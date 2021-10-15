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October 15 2021 - 13:46

سوريا.. مقتل وإصابة عدد من عناصر “قسد” في هجومين بريف الحسكة

منذ 23 mins 15 October، 2021
هجومين بريف الحسكة
سورية - عربي وإقليمي

قتل وأصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في هجومين نفذتهما فصائل مسلحة استهدفا مقراً وآلية عسكرية لـ”قسد” في منطقة المالكية، أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة. وأفادت مصادر محلية لوكالة “سانا” أن “هجوما نفذته الفصائل الشعبية استهدف ما يسمى مقر الرحبة التابع لميليشيا “قسد” بالقرب من مخيم خان الجبل بريف المالكية ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف مسلحي الميليشيا وتدمير آلية لهم وإلحاق أضرار مادية كبيرة في المقر”.

وأضافت المصادر أن “الفصائل الشعبية استهدفت بهجوم آخر سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في منطقة تل عدس على الطريق الترابي بين قرية تل عدس والطبقة في ريف مدينة الرميلان شرق الحسكة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا واعطاب السيارة المستهدفة”.

المصدر: سانا

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