الرئيس الايراني: انفراجات قادمة ومستقبل مشرق جداً أمام البلاد

أكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي أن “هنالك مستقبلاً مشرقاً جداً امام البلاد وثمة انفراجات قادمة في مختلف المجالات”. وقال آية الله رئيسي، في كلمته الخميس خلال اجتماع المجلس الاداري في محافظة فارس، “إنني ارى مستقبل البلاد مشرقاً جداً، وإن هنالك انفراجات قادمة آخذة بالتحقق”.

واشار الى تصريح الامام الخامنئي بأنه يؤمن بقوة بمستقبل مشرق للبلاد، مضيفاً “ينبغي تحقيق الأهداف بأيدي الشبان المخلصين”. وأكد على “ضرورة اكمال المشاريع غير المكتملة في محافظة فارس والمحافظات الاخرى في البلاد”، قائلاً “لا ينبغي التوجه نحو تنفيذ مشاريع جديدة قبل إكمال المشاريع السابقة”.

واكد أن “نجاة البلاد تكمن في الانتاج”، مضيفاً “ينبغي أن نكون منتجين في القطاعات الزراعية والصناعية ذلك لأن الواردات تبعدنا عن الاستقلال”. ودعا رئيس الجمهورية البنوك لتوجيه التسهيلات البنكية نحو دعم الانتاج، مضيفاً أن “توجيه الموارد البنكية نحو الانتاج من شانه تعزيز البنى الاقتصادية للبلاد”.

وقال الرئيس الايراني إنه “متى ما كانت هنالك زيادة في السيولة النقدية ولم تتجه الرساميل نحو الانتاج، فإنه علينا ان نشعر بالقلق من الاضرار الناجمة عن ذلك ومنها دورها في خلق التضخم”. كما أكد أن “سياسة واستراتيجية الحكومة مبنية على هذا الاساس”، قائلاً إنه “بدلاً عن زيادة كمية النقد في السوق ينبغي التوجه نحو الانفاق الصحيح وضخ الرساميل والسيولة النقدية نحو ازدهار الانتاج وتقوية موقف الاقتصاد المقاوم وبالتالي توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة وبث الأمل في المجتمع”.

المصدر: ارنا