يكن: ما جرى في بيروت يفوق بنتائجه تداعيات انفجار المرفأ

استنكر رئيس حزب “الشباب والتغيير” الدكتور سالم فتحي يكن في بيان، ما تعرض له بالأمس “متظاهرون مدنيون انتظموا في إطار تحرك سلمي ديموقراطي للتعبير عن رأيهم من أداء قضائي بدأ يثير الريبة والشك؛ تماما كما يحصل في أعرق الديموقراطيات في العالم؛ لكن أعداء السلم والاستقرار كانوا يتربصون بهم كمينا لاستهداف الأمن والسلم الأهليين، ما يستوجب اتخاذ أقصى التدابير القانونية اللازمة حيالها”؛ مشيرا الى أن “ما جرى بالأمس يفوق بنتائجه تداعيات انفجار مرفأ بيروت لناحية تأثيره على الأمن الوطني”؛ وطالب ب “إحالة الفاعلين والمحرضين الى القضاء”.

ودعا البعض الى “الترفع عن التعاطي مع هذا الحدث ومسببه بمنطق الحسابات الانتخابية ومصالحها الزاوربية؛ فلمن سننتخب وننتخب إن انتحب الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام