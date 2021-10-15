الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار والسندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، فيما سمح التحول إلى المعدن النفيس للمستثمرين بالتحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1796.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 1746 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1800.12 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.2 بالمئة إلى 1797.90 دولار.

وتجاهل الذهب إلى حد بعيد أيضا فيما يبدو بيانات أسبوعية جيدة بشأن سوق العمل الأمريكية.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1051.78 دولار، أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس، بينما زاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2136.18 دولار.

وسجل كل من الفضة والبلاديوم في وقت سابق أعلى مستوى له في شهر.

المصدر: رويترز