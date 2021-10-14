الرئيس عون: عقارب الساعة لن تعود الى الوراء ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس باتجاه أزمة ولن نستسلم الى أيّ أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 19:00

الرئيس عون: عقارب الساعة لن تعود الى الوراء ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس باتجاه أزمة ولن نستسلم الى أيّ أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة

منذ 14 mins 14 October، 2021
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