رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة امنية وقضائية ولن نسمح بأن يتكرر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2021 - 19:00

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة امنية وقضائية ولن نسمح بأن يتكرر

منذ 17 mins 14 October، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة