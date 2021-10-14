“القومي” استنكر اعتداء الطيونة: أعداء لبنان يستكملون هجومهم على مقاومته وشعبه

استنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان له الخميس اعتداء الطيونة الذي ادى الى استشهاد وجرح عشرات المواطنين الابرياء العزل.

وقال القومي إن “أعداء لبنان يستكملون هجومهم المستمر منذ عام 2005 على مقاومته وشعبه بعد استحكام الحصار الخارجي والتآمر الاقتصادي ـ النقدي الداخلي، باستخدام التحقيق في تفجير مرفأ بيروت هذه المرة، لتوجيه اتهام سياسي معد سلفا، بهدف شيطنة قوى المقاومة وتأليب شعبنا في لبنان ضدها، مما يسهل امرار مشاريع التطبيع الناشطة في المنطقة مع الدولة اليهودية الزائلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام