ميقاتي تابع تطورات اعتداء الطيونة من وزارة الدفاع: لازالة كل المظاهر المخلة بالامن وتوقيف المتورطين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 15:36

ميقاتي تابع تطورات اعتداء الطيونة من وزارة الدفاع: لازالة كل المظاهر المخلة بالامن وتوقيف المتورطين

منذ 9 mins 14 October، 2021
ميقاتي وجيش
لبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ان “الجيش حامي الوطن ليس شعارا نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلى اليوم في التصدي للاحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطيونة”.

كلام ميقاتي جاء الخميس من مقر وزارة الدفاع حيث تابع مجريات اعتداء الطيونة وكيفية معالجة الاوضاع، بحضور وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وقال ميقاتي “الجيش ماض في اجراءاته الميدانية  لمعالجة الاوضاع وإعادة بسط الامن وازالة كل المظاهر المخلة بالامن وتوقيف المتورطين في هذه الاحداث واحالتهم على القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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