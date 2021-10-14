معلومات المنار: هويات 10 من المحرضين والمشاركين في كمين الطيونة باتت واضحة لدى الاجهزة الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 15:34
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وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت رفضاً لتسييس التحقيقات بانفجار المرفأ وتنديداً بقرارات القاضي طارق البيطار
شهداء وجرحى جراء إطلاق نار عند مستديرة الطيونة على المتظاهرين السلميين المتوجهين إلى قصر العدل
استشهاد المواطنة مريم محمد فرحات بالقنص المتعمد من قبل مسلحي القوات اللبنانية في عين الرمانة وهي في منزلها في الطيونة
بيان حزب الله وحركة أمل: إطلاق النار كان موجهاً على الرؤوس وتم من قبل قناصين على أسطح البنايات تبعه إطلاق نار كثيف
حزب الله وحركة أمل: الاعتداء على التظاهرة في الطيونة من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة
حزب الله وحركة أمل: الفتنة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا المرفأ لتحقيق مكاسب سياسية مغرضة
حزب الله وحركة أمل: ندعو الجيش اللبناني إلى تحمل المسؤولية والتدخل السريع لإيقاف هؤلاء المجرمين
حزب الله وحركة أمل: ندعو جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة
الجيش اللبناني: خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة - بدارو
الجيش اللبناني: الجيش سارع إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم
الجيش اللبناني: الوحدات المنتشرة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات وأي شخص يطلق النار وعلى المدنيين إخلاء الشوارع
الرئيس ميشال عون يتابع مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش الوضع الأمني لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدعو الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان
الرئيس ميقاتي: الجيش ماض في إجراءاته لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وتوقيف المتورطين وإحالتهم للقضاء المختص
وزير الداخلية: نشدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بدءاً بمعالجة الوضع على الأرض
الوزير بسام مولوي: تعودنا أن يحصل تجمعات ولكن إطلاق النار على الرؤوس أمر جديد خطير لا يمكن أن يتحمله أحد
الوزير مولوي: الجريمة التي حصلت متعلقة بإطلاق النار عبر القنص ولا علاقة لها بالتظاهرة التي كانت منظمة أمام قصر العدل
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤولية كشف المحرضين والمتورطين بسفك دماء الأبرياء ومعاقبتهم
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: هذه الجريمة هي محاولة لإحداث فتنة وينبغي وأدها بمعالجة حكيمة وضبط النفس
الشيخ أحمد قبلان: كل دم وفتنة وفلتان أمني وقع على المحتجين العزل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار
الشيخ قبلان: كمين القتل البارد في الطيونة خطير جداً ودلالته الأمنية والسياسية بالغة وأخطر من أي وصف
الحزب السوري القومي الاجتماعي: نطالب الرئيس عون بالتدخل سريعاً لوأد الفتنة ونحث على ضبط النفس وعدم السير خلف العصبيات
وزارة الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة 3 في عدوان جوي إسرائيلي استهدف برج اتصالات ونقاطاً محيطة به في تدمر بريف حمص
غرفة عمليات حلفاء سوريا: بعد الاعتداء الذي انطلق عبر الأردن ومنطقة التنف اتخذنا القرار بالرد وسيكون الرد قاسياً جداً
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك قرار غرفة عمليات حلفاء سوريا بالرد على العدوان ونعتبره حقاً طبيعياً لها
الجهاد الإسلامي: نقف إلى جانب سوريا التي دفعت ولا تزال ثمن موقفها الواضح الداعم للمقاومة ولحقوق الشعب الفلسطيني
حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا عدوان صارخ وردع الاحتلال يكون بالمواجهة والتصدي له وتدفيعه ثمن جرائمه
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: استمرار كيان العدو بالعدوان على سوريا هو تواصل لمخطط استنزافها وتفتيت وحدتها بدعم أميركي
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: العدوان على تدمر جريمة متواصلة بحق سوريا وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
حركة المجاهدين: العدوان على سوريا يؤكد أن كيان الاحتلال هو التهديد الأول والأكبر لأمتنا ويستوجب توحيد جهود المقاومة
هيئة شؤون الأسرى: الأسيران المضربان عن الطعام محمود العامودي وحسني عيسى يمتنعان عن شرب الماء لليوم الثاني على التوالي
سرايا القدس تعلن النفير العام والجهوزية الكاملة بعد تصريح الأمين العام للجهاد الإسلامي عما يتعرض له الأسرى في سجون العدو
الجهاد الإسلامي: ندعو الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية إلى الضغط على العدو لوقف الإجراءات الانتقامية بحق الأسرى
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يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
معلومات المنار: هويات 10 من المحرضين والمشاركين في كمين الطيونة باتت واضحة لدى الاجهزة الامنية
منذ 18 mins
14 October، 2021
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