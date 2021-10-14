إبطال مفعول قنبلة كبيرة غربي ألمانيا

أعلنت سلطات مدينة إيسن الألمانية مساء الأربعاء إبطال مفعول قنبلة كبيرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وكان 11 ألف شخص يعيشون في دائرة يبلغ نصف قطرها نحو كيلومتر حول موقع القنبلة، اضطروا إلى مغادرة منازلهم في منطقة شتوبنبرغ.

وتم العثور على القنبلة التي يوجد بها ثلاثة صمامات للتفجير أثناء أعمال تنقيب الثلاثاء.

وذكرت سلطات المدينة أنه لم يتم العثور على لغم جوي بمثل هذه القوة التفجيرية في إيسن منذ 20 عاما.

وبدأت السلطات في وقت سابق من يوم الأربعاء في إيداع سكان وموظفي ثماني مؤسسات رعاية ورعاية مسنين ومعاقين داخل دائرة الخطر في مكان آمن، كما تم إغلاق سبع دور حضانة داخل دائرة الخطر طوال اليوم.

المصدر: وكالات