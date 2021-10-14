أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 14-10-2021

البناء

• قال مصدر حقوقي إنّ إحالة انفجار المرفأ الى المجلس العدلي استند كما كلّ إحالة الى هذا المجلس باعتبار الانفجار جرم تفجير استهدف أمن الدولة من جهة خارجية، وليس بنتيجة التقصير والإهمال الذي يسقط اختصاص المجلس العدلي ويستدعي إلغاء الإحالة وإعادة القضية إلى القضاء العسكري صاحب الاختصاص…

• قالت مصادر عراقية انّ عمليات الفرز التي تمّت للصناديق التي لم يشملها الفرز السابق أدّت إلى انخفاض تمثيل التيار الصدري والمستقلين 17 مقعدا لصالح تحالف الفتح، وأنّ احتمال ارتفاع الرقم لا يزال قائماً مع استكمال عمليات الفرز للصناديق المستثناة التي اعترفت بها المفوضية متأخرة…!

اللواء

• تدقق جهات لبنانية بطبيعة المعلومات التي تحدثت عن مفاجآت في غارات شنت قبل ايام على مناطق قرب الحدود العراقية – السورية..

• يتصرف نائب حزبي على أن أداءه كفيل ببقائه ضمن اللائحة التي انضم إليها منذ دورات عدة..

• حسب قيادي في 8 آذار فإن إطلالة مسؤول حزب كبير كانت بهدف توجيه رسالة انذار في ما خص بالمحقق العدلي والجهات الراعية له..

الجمهورية

• تبيّن لاحد رؤساء الاحزاب أنّه وقع ضحية عملية غش أسدلت الستارة على مقعد له في لائحة إنتخابية.

• تداول مرجع حكومي مع مسؤول قضائي كبير في مستجدات ملف دقيق تسبب في توتر حاد.

• قرر تكتل نيابي بارز التصدي الإعلامي والميداني لكل استهداف سياسي له بالمباشر والإهانة ولو ولد الأمر توتراً على الارض.

المصدر: صحف