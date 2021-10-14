بالفيديو | مشاهد من مناورات “المدافعون عن سماء الولاية 1400” في يومها الثاني والأخير

نجحت منظومتي “جوشن” و”خاتم” للدفاع الجوي المحليّتي الصنع في إصابة أهداف معادية مفترضة، وذلك خلال مناورات “المدافعون عن سماء الولاية 1400″، التي تجريها القوات الجوفضائية الإيرانية، ضمن مناورات “المدافعون عن سماء الولاية 1400”.

أعلن قائد مقر خاتم الأنبیاء المشترك للدفاع الجوي فی إيران، العمید قادر رحیم زاده، “استخدمنا في هذه المناورات منظومات محلية الصنع بشكلٍ كامل، إضافةً إلى منظومات صاروخية جديدة”، واعتبر أنّ “ما قمنا باستعراضه في المناورات هو جزء من قدرات قواتنا الدفاعية الجوية، وما حققناه حتى اليوم في هذا المجال أكثر من ذلك”، موضحاً أنّ “على الدول الصديقة أن تعلم أن القوات الدفاعية الجوية في إيران قادرة على حماية سماء إيران بقدراتها المحلية”.

وأشار إلى أنّ “إيران مستعدة بشكلٍ كامل لحماية سماء إيران والرد على الأعداء بشكل حاسم ضمن كل الظروف”، مضيفاً أنّ مناورات “المدافعون عن سماء الولاية 1400” حققت كل أهدافها.

وبالتزامن، قال القائد العام للحرس الثوري الايراني “اللواء حسين سلامي”: نحن حققنا انجازات كبيرة وتقدماً ملحوظاً على صعيد الدفاع الجوي من شأنها أن تضاهي اقتدار القوى المتقدمة في هذا الخصوص.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء سلامي، اليوم الاربعاء، على هامش مناورات الدفاع الجوي بمشاركة الوحدات الجوفضائية للحرس الثوري ووحدات الدفاع الجوي بالجيش، والتي تجري ليومها الثاني تحت شعار “المدافعون عن سما الولاية 1400”. واكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، أن القوات المسلحة الايرانية لديها منظومات استطلاعية متطورة وحديثة للغاية تمكنها من رصد ومواكبة شبكة المعلومات العالمية.

وصباح أمس الثلاثاء، بدأت المناورات التخصّصية المشتركة للدفاع الجوي الإيراني بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400″، بمشاركة وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإيراني، والقوة الجوية للجيش الإيراني في منطقة الصحراء الوسطى في البلاد.

المصدر: يونيوز