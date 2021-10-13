الاطار التنسيقي في العراق: نرفض نتائج الإنتخابات والمضي بها يعرض السلم الأهلي للخطر

اجتمعت القوى السياسية العراقية المنضوية تحت اسم “الاطار التنسيقي” مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وضم الإجتماع إلى جانب العامري رئيسي الحكومة العراقية السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وممثلين عن حزب الفضيلة وحركة عطاء.

وقال المجتمعون في بيان “كنا قد اعلنا رفضنا لما اعلن من نتائج اولية للانتخابات وفق معطيات فنية واضحة وان ماظهر في اليومين الماضيين من فوضى في اعلان النتائج وتخبط في الاجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم ثقتنا باجراءات المفوضية مما يدعونا الى التاكيد مجدداً على رفضنا لما اعلن من نتائج وان المضي بها يهدد بتعريض السلم الاهلي للخطر”.

المصدر: موقع المنار