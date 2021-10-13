عمال ومستخدمي المدارس الرسمية: مستمرون بالتوقف عن العمل حتى تحقيق المطالب

ذكرت نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية في لبنان في بيان بأبرز مطالبها، وذلك بعد اللقاء مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر صباح اليوم في مقر الاتحاد، الذي بحث بتحقيق مطالب النقابة والعاملين في القطاع.

وقررت النقابة الاستمرار في التوقف عن العمل حتى تحقيق المطالب المحقة والطلب إلى معالي وزير التربية التجاوب مع مبادرة الاتحاد العمالي العام والنقابة في اسرع وقت تلافياً لاستمرار الإضراب وحفاظاً على العام الدراسي.

وتذكر النقابة في هذه المناسبة بمطالبها وهي:

١- احتساب ما تقرر للقطاع العام لعمال ومستخدمي القطاع من نصف شهر ودفع ٩٠$ ورفع بدل النقل.

٢- تسوية أوضاع العاملين في القطاع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على قاعدة ١٢ شهراً بدلاً من ٩ أشهر حفاظاً على استمرارية العمل والتقديمات.

٣- إعادة صياغة لمبدأ الأجور واحتسابها على اساس ١٢ شهر.

٤- عدم حسم ايام التعطيل بسبب الإضرابات العامة والأعياد.

٥- وضع قانون يحمي العمال والمستخدمين من التهديد المستمر بالطرد من العمل في بعض المدارس الرسمية.

المصدر: موقع المنار