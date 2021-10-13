العراق: تدمير مخابئ لـ”داعش” في آمرلي بمحافظة صلاح الدين

أعلنت القوات العراقية الاربعاء عن تنفيذ عملية تفتيش في قضاء آمرلي وتدمير عددا من المخابئ التابعة لتنظيم “داعش” الارهابي.

وقالت القوات في بيان لها إن “الفوج الثالث/ اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع نفذ عملية تفتيش لعدة قرى في اطراف قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة”.

واضافت القوات ان “العملية اسفرت عن تدمير عدد من المضافات وتفتيش قرية بئر الذهب وقرية اوج تبه لغرض قطع الطريق على المجاميع الارهابية التي كانت تتخذ هذه القرى منطلقا لتنفيذ عملياتها الارهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية”.

المصدر: السومرية