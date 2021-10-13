العدو الاسرائيلي ينوي مصادرة المزيد من الاراضي شرق سلفيت بالضفة المحتلة

أخطرت سلطات العدو الاسرائيلي الاربعاء بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي مواطني قرية ياسوف شرق سلفيت بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، لصالح مستوطنة “تفوح” الصيونية المقامة على اراضيهم.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف عبدالله عبية إن “سلطات الاحتلال أخطرت عددا من مواطني قرية ياسوف بمصادرة اربعة احواض اي ما بقارب ٤٠ دونم من اراضي تبلغ مساحتها ١٦٠ دونم، لصالح التوسع العمراني لمستوطنة تفوح، وهذا يعني ان الاحتلال له اطماع لمصادرة جميع المساحة تحت حجج واهية”.

وأضاف عبية ان “الاحتلال منذ عام ٢٠١٦ ينوي لتوسعة المستوطنة من خلال تغيير صفة الاستخدام من منطقه زراعية الى منطقة سكنيه لتجمعات سكنية اسرائيلية لمؤسسات ودوائر عامة كما ورد بالاخطار، وضمها للمستوطنة، في المنطقة الشمالية الغربية من القرية والمعروفة، بالتين الشرقي، وخلة الفولة، وجبل ابو السويد، والنقار”، ولفت الى ان “هناك فترة للاعتراض على قرار المصادرة تبدأ من تاريخ تسليمه ولغاية شهر”.

المصدر: وكالة معاً