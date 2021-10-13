العدو الاسرائيلي ينوي مصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية جنوب القدس المحتلة

ينوي العدو الاسرائيلي مصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية جنوب القدس المحتلة.

وبالسياق، فقد صادقت ما تسمى “لجنة التخطيط والبناء” في كيان العدو الإسرائيلي على مصادرة أراضي لصالح مبان عامة وشق طرق من أجل تنفيذ أعمال بناء في موقع مستوطنة جديدة باسم “غفعات همتوس” جنوب القدس المحتلة .

وقالت مصادر فلسطينية “تقع الأراضي المهددة بالمصادرة في منطقة بالغة الحساسية، إذ من شأن مصادرتها أن يقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم”، ولفتت الى ان “هذه خطوة من شأنها تخريب عملية السلام التي تدعي انها تريد اسرائيل”، وتابعت “ما يعني إفشال خيار حل الدولتين المزعوم من خلال قطع التواصل بين المدينة المقدسة وجنوب الضفة الغربية”.

المصدر: وكالة معاً