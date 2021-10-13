الصحة الفلسطينية: تسجيل 15 وفاة و756 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 15 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1748 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن “8 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة و(2) في أريحا، وحالة في بيت لحم، و(2) في جنين، وحالة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية”.

وقالت الوزارة إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 13، طوباس 7، جنين 29، الخليل 47، قلقيلية 5، نابلس 27، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 22، أريحا والأغوار 6، طولكرم 4، سلفيت 1”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 5، طوباس 6، جنين 71، الخليل 54، قلقيلية 20، نابلس 92، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 20، أريحا والأغوار 35، طولكرم 94”.

المصدر: فلسطين اليوم