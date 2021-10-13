هيئة التعليم العالي في حزب الله تدعو لانصاف الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والعاملين في الجامعة اللبنانية

اعلنت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله في بيان انه”يتزامن استحقاق بداية العام الجامعي والذي يمثل مسؤولية على عاتق الجميع مع تزايد أصوات المطالبين بإنصافهم من أساتذة التعليم العالي عمومًا وأساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين فيها خصوصًا، وتتجه الأنظار تحديدًا إلى صرخة المتعاقدين منهم ثم العاملين في كليات وفروع الجامعة، وهم الذين بدأوا إضرابًا احتجاجياً أتى ليعبر عن الظلم الواقع جراء تناقص قيمة الرواتب والبدلات وعجزهم عن تأمين كلفة الوصول إلى الكليات والفروع وتأمين مستلزمات التعليم عن بعد في الكليات التي تتطلب ذلك، مما يعني عجزًا عن أداء مهامهم الأساسية في الجامعة.”

واضاف البيان “انطلاقًا من الهاجس الأهم وهو إنقاذ العام الجامعي، فإننا ندعو الجهات المعنية إلى إنصافهم وشمولهم بالتقديمات المالية العينية لدعم صمودهم أسوةً بسائر الأساتذة، كما ندعو إلى زيادة بدلات النقل ورفع بدل ساعة التعاقد بما يتناسب مع القيمة المفقودة لليرة، وإنصاف الأساتذة المتفرغين والداخلين في الملاك ودعم صمودهم، لإعادة الحق الذي حرموا منه، فإعطاء الحقوق لكل مكونات الجامعة يشكل خطوة مرحلية مستعجلة في الوقت الراهن، وتحول دون الانهيار الذي لا يريده أحد، وهي لا تستكمل إلا بدخول الأساتذة المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ وإجراء مباراة لتثبيت حقوق العاملين المتعاقدين، وتلك خطوات تساهم في مشروع إصلاح الجامعة لتكون مؤهلة ولائقة لاستقبال الطلاب وإنصافهم”.

المصدر: بريد الموقع