السودان يكشف استعدادات إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 10:08

السودان يكشف استعدادات إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة (وكالة سبوتنيك)

منذ 25 mins 13 October، 2021
أخبار موقع المنار

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