روسيا والاتحاد الأوروبي يعقدان لقاء للاتفاق على معايير الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 10:08

روسيا والاتحاد الأوروبي يعقدان لقاء للاتفاق على معايير الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم

منذ 35 mins 13 October، 2021
روسيا_الاتحاد الاوروبي
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الأربعاء أن روسيا والاتحاد الأوروبي يعقدان سلسلة من مشاورات الخبراء للاتفاق على المعايير الأساسية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان وزارة الصحة الروسية “قام الطرفان خلال اللقاء بتحديد الخطوات المشتركة التالية: عقد سلسلة من مشاورات الخبراء للاتفاق على المعايير القانونية والفنية الأساسية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم”.

وأضاف البيان “العمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات يهدف إلى إزالة العوائق أمام تنقل المواطنين الروس في الاتحاد الأوروبي والعكس.”

المصدر: وكالة سبوتنيك

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