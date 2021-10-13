موسكو وواشنطن تتفقان على جولة أخرى من المحادثات حول موضوع السفارات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن دبلوماسيين روس وأمريكيين اتفقوا على إجراء جولة أخرى من المحادثات بشأن القيود المفروضة على عمل سفارتيهما.

وقال: “اتفقنا على عقد جولة أخرى من المحادثات. نأمل أن يساعد استمرار عملية التفاوض في إيجاد حل للمشكلة”.

وأشار إلى أنه “يتوقع الجانب الأمريكي تحقيق التكافؤ في عدد الأفراد، والمعاملة بالمثل في مسألة التأشيرات من روسيا في هذا الشأن.. نحن بحاجة إلى حل عادل ومرونة”.

وأكد المسؤول الأمريكي، على أن “السفارة الأمريكية بحاجة إلى مزيد من الموظفين من أجل الحفاظ على اتصالات مستقرة مع السلطات الروسية”.

ووصف برايس محادثات فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية في موسكو بأنها “مفتوحة ومفيدة”.

المصدر: وكالات