فرنسا تبدأ المرحلة الأخيرة من تسليم قاعدة “كيدال” إلى قوات حفظ السلام الأممية والجيش المالي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 02:40

فرنسا تبدأ المرحلة الأخيرة من تسليم قاعدة “كيدال” إلى قوات حفظ السلام الأممية والجيش المالي

منذ 1 ساعة 13 October، 2021
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أخبار دولية - فرنسا

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن “قوة برخان” لمكافحة الإرهاب بدأت المرحلة الأخيرة من تسليم قاعدة كيدال في شمال مالي إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش المالي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل باسكال ياني إن “الموكب اللوجستي الأخير غادر إلى غاو هذا الصباح عند الساعة الخامسة”، مشيرا إلى أن “مجموعة من قوة برخان ستبقى في المكان من أجل الإجراءات الإدارية واللوجستية الأخيرة”.

وأضاف أن “نقل (القاعدة) إلى مينوسما والقوات المسلحة المالية سيصبح نهائيا في غضون عشرة أيام”، مؤكدا “التنسيق الوثيق مع السلطات والجيش في مالي”.

وأوضح أن “الوحدة التابعة لبرخان التي ما زالت في كيدال ولم يكشف عن عديدها لأسباب أمنية، سيكون عليها تطمين شركاء فرنسا”، مشيرا إلى أن العملية “تسير وفق الضوابط المرسومة وتحت السيطرة وآمنة”.

وأردف قوله: “من المستحيل السماح بالقول إننا نتخلى عن مالي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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