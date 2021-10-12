الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية: جاهزون للدفاع عن الدولة والعملية السياسية

أعلنت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية أنها على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق، وقالت إنها تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء، وإرادة الشعب.

ولفتت الهيئة في بيان إلى أنه “وعلى ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بـ(فبركتها)، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج”، وأكدت أنها نذرت نفسها للعراق وسيادته، وشددت على أنه “لا يمكن أن تتهاون مع المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي، والتي لا تصب إلا في خدمة الاحتلال الأمريكي، وهذا ما حذر وأفتى بحرمته مراجعنا العظام دامت توفيقاتهم”.

ودعت الهيئة الشعب العراقي إلى الحيلولة دون تحقيق تلك المآرب الخبيثة، ومواجهة تلك المشاريع بما تحمله من مصادرة للحريات الشخصية، وقمع لحرية التعبير عن الرأي، وإبدال القضاء بما يسمى بـ (المحاكم الشرعية) السّيئة الصيت.

المصدر: بريد الموقع