التحكم المروري : يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق والتي تسبب بانزلاقات وحوادث مرورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 20:12

التحكم المروري : يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق والتي تسبب بانزلاقات وحوادث مرورية

منذ 54 mins 12 October، 2021
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