مفوضية الانتخابات العراقية: سيتم فرز أصوات 3100 محطة انتخابية يدوياً وستُضاف إلى النتائج المعلنة، كما ستتغير النتائج وفق فرز أصوات المحطات المتبقية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 18:32

مفوضية الانتخابات العراقية: سيتم فرز أصوات 3100 محطة انتخابية يدوياً وستُضاف إلى النتائج المعلنة، كما ستتغير النتائج وفق فرز أصوات المحطات المتبقية

منذ 22 mins 12 October، 2021
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